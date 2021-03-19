КНБ пресечена деятельность транснациональной ОПГ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -11 февраля Комитетом национальной безопасности совместно с МВД Республики Казахстан с привлечением Службы специального назначения «А» в городе Актобе проведена спецоперация по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе разработки установлено, что в октябре - ноябре 2020 года злоумышленники заманили в Актобе предпринимателей из Беларуси и Казахстана, где путем оказания психологического и физического давления завладели денежными средствами бизнесменов в размере 87 млн. тенге.

Далее, в феврале 2021 года подозреваемые пригласили в Актобе бизнесмена из Москвы – руководителя крупной инвестиционной компании, с которого путем аналогичной схемы планировали заполучить до 500 тысяч долларов США.

В результате задержаны лидер группировки гражданин Казахстана и 4 активных участника – граждане Российской Федерации.

В ходе обысков обнаружены и изъяты 3 автомата Калашникова, электрошокеры, маски, банковские карты, сотовые телефоны и другие орудия и средства совершения преступлений.





Членам ТОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Республики Казахстан.



