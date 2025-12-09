РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:38, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    КНБ подтвердил задержание полицейских в Жетысу по подозрению в получении взятки

    Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании сотрудников полиции области Жетысу при получении взятки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция, СИЗО, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Сообщалось, что 2 декабря сотрудники службы по противодействию коррупции задержали начальника Достыкского отделения полиции и участкового инспектора Алакольского районного отдела. Они были пойманы с поличным при получении взятки в размере около 6 миллионов тенге.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 366 УК РК.

    В КНБ подтверждают, что по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Ранее сообщалось, что в Актобе чиновник подозревается в получении взятки при аттестации школ. Он требовал от директоров школ суммы от 50 до 70 тысяч тенге, которые впоследствии тратил на личные нужды.

    Теги:
    Полицейские Регионы Область Жетысу Взятка Задержания
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают