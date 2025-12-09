КНБ подтвердил задержание полицейских в Жетысу по подозрению в получении взятки

Сообщалось, что 2 декабря сотрудники службы по противодействию коррупции задержали начальника Достыкского отделения полиции и участкового инспектора Алакольского районного отдела. Они были пойманы с поличным при получении взятки в размере около 6 миллионов тенге.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 366 УК РК.

В КНБ подтверждают, что по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Ранее сообщалось, что в Актобе чиновник подозревается в получении взятки при аттестации школ. Он требовал от директоров школ суммы от 50 до 70 тысяч тенге, которые впоследствии тратил на личные нужды.