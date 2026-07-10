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    КНБ подтвердил расследование в отношении замакима Атырау Тилека Махуова

    В Комитете национальной безопасности РК подтвердили, что в отношении заместителя акима города Атырау проводится досудебное расследование. Подробнее в материале агентства Kazinform.

    замакима Атырау Тилек Махуов
    Фото: gov.kz

    Несколько дней назад в социальных сетях распространилась информация о том, что заместитель акима города Атырау Тилек Махуов подозревается в получении взятки в размере 100 млн тенге. По имеющимся данным, эта крупная сумма была передана за содействие во внесении изменений в интересах компании, заинтересованной в реализации проекта «Капитальный ремонт канализационных систем города Атырау».

    В связи с этим информационное агентство Kazinform направило запрос в Комитет национальной безопасности, чтобы выяснить, насколько данная информация соответствует действительности.

    — Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, — ответил начальник подразделения КНБ РК О. Бектенов.

    В июне КНБ РК сообщал о задержании другого заместителя акима города Атырау Меиржана Мукасова, и о том, что в отношении него проводится расследование. Однако в последние дни заместитель акима продолжает появляться на совещаниях в акимате.

    Коррупция Атырау Регионы Казахстана Взятка КНБ Досудебное расследование
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор