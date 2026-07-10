КНБ подтвердил расследование в отношении замакима Атырау Тилека Махуова

В Комитете национальной безопасности РК подтвердили, что в отношении заместителя акима города Атырау проводится досудебное расследование. Подробнее в материале агентства Kazinform.

Несколько дней назад в социальных сетях распространилась информация о том, что заместитель акима города Атырау Тилек Махуов подозревается в получении взятки в размере 100 млн тенге. По имеющимся данным, эта крупная сумма была передана за содействие во внесении изменений в интересах компании, заинтересованной в реализации проекта «Капитальный ремонт канализационных систем города Атырау».

В связи с этим информационное агентство Kazinform направило запрос в Комитет национальной безопасности, чтобы выяснить, насколько данная информация соответствует действительности.

— Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, — ответил начальник подразделения КНБ РК О. Бектенов.

В июне КНБ РК сообщал о задержании другого заместителя акима города Атырау Меиржана Мукасова, и о том, что в отношении него проводится расследование. Однако в последние дни заместитель акима продолжает появляться на совещаниях в акимате.