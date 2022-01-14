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КНБ: Около 500 человек пытались захватить здание погранслужбы Алматинской области 5 января

14 Января 2022 23:10
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КНБ: Около 500 человек пытались захватить здание погранслужбы Алматинской области 5 января

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы КНБ РК, 5 января около 500 человек, вооружённых дубинками, шумовыми гранатами и арматурой, пытались осуществить захват здания департамента пограничной службы Алматинской области. Повредив установленные по периметру видеокамеры, нападавшие пытались проникнуть внутрь здания и завладеть оружием, передает МИА «Казинформ».

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Силами личного состава, пограничники, оставшиеся для защиты и обороны объектов департамента, оттеснили нападавших.

Около двух часов дня нападавшие захватили соседнее здание управления комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по городу Алматы и совершили его поджог.

До приезда пожарных машин пограничники приступили к тушению пожара и эвакуировали 57 сотрудников прокуратуры, 2-х курсантов Министерства обороны РК на территорию департамента ПС.

Аналогичным образом пограничники пресекли попытку преступников взять в плен 7 сотрудников противопожарной службы и укрыли их на территории Департамента ПС.



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#Алматы   #Пограничники   #КНБ РК   #ЧП-2022  
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