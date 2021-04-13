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    18:15, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    КНБ начаты учения «Қалқан-2021»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 апреля органы национальной безопасности, включая подразделения Пограничной службы, а также Вооруженных Сил и Национальной гвардии Министерства внутренних дел, приведены в высшие степени боевой (оперативно-служебной) готовности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Учения проводятся в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской и Атырауской областях. Основные практические мероприятия будут проводиться в пределах Мангистауской области с участием местных исполнительных органов.

    Основная цель учений - проверка состояния оперативно-служебной готовности и способности к выполнению задач по предназначению.

    На первом этапе осуществлена переброска сил и средств в район предназначения. Местность для большинства пограничников и военнослужащих силовых органов незнакомая, удаленная за тысячи километров от мест постоянной дислокации.

    Выделенные силы и средства от подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии переданы в оперативное подчинение Пограничной службе. Учения проводятся поэтапно.



    Теги:
    КНБ Правоохранительные органы
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