КНБ начаты учения «Қалқан-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 апреля органы национальной безопасности, включая подразделения Пограничной службы, а также Вооруженных Сил и Национальной гвардии Министерства внутренних дел, приведены в высшие степени боевой (оперативно-служебной) готовности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Учения проводятся в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской и Атырауской областях. Основные практические мероприятия будут проводиться в пределах Мангистауской области с участием местных исполнительных органов.

Основная цель учений - проверка состояния оперативно-служебной готовности и способности к выполнению задач по предназначению.

На первом этапе осуществлена переброска сил и средств в район предназначения. Местность для большинства пограничников и военнослужащих силовых органов незнакомая, удаленная за тысячи километров от мест постоянной дислокации.

Выделенные силы и средства от подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии переданы в оперативное подчинение Пограничной службе. Учения проводятся поэтапно.



