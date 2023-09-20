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    13:01, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    КНБ ликвидировал преступную группировку в Мангистауской области

    ОПГ
    Фото: КНБ РК

    18 сентября 2023 года в Мангистауской области Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу КНБ. 

    "В ходе операции задержаны лидер и 3 участника, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Согласно имеющимся данным, они под угрозой физической расправы требовали денежные средства у предпринимателей, занимающихся частным извозом на областных и международных трассах. Установлены потерпевшие, подвергшиеся нападениям, среди которых военнослужащий Пограничной службы, находившийся при исполнении должностных обязанностей. С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - сообщил официальный представитель КНБ Аркен Абдугали.

    Теги:
    КНБ Мангистауская область Борьба с преступностью
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