КНБ ликвидировал преступную группировку в Мангистауской области

18 сентября 2023 года в Мангистауской области Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В ходе операции задержаны лидер и 3 участника, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Согласно имеющимся данным, они под угрозой физической расправы требовали денежные средства у предпринимателей, занимающихся частным извозом на областных и международных трассах. Установлены потерпевшие, подвергшиеся нападениям, среди которых военнослужащий Пограничной службы, находившийся при исполнении должностных обязанностей. С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - сообщил официальный представитель КНБ Аркен Абдугали.