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    13:05, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте

    КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте
    Фото: КНБ РК

    В августе текущего года департаментом Комитета национальной безопасности по Туркестанской области в Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца.

    КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте
    Фото: КНБ РК
    КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте
    Фото: КНБ РК

    Изъято порядка 4 кг психотропного вещества «мефедрон», 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления «синтетики».

    КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте
    Фото: КНБ РК
    КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте
    Фото: КНБ РК

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте
    Фото: КНБ РК
    Теги:
    Наркотики Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Шымкент КНБ Синтетика Задержания
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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