КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте

В августе текущего года департаментом Комитета национальной безопасности по Туркестанской области в Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Изъято порядка 4 кг психотропного вещества «мефедрон», 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления «синтетики».

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.