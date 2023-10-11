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    11:50, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    КНБ ликвидировал наркоканал в Мангистау: изъято более 100 кг марихуаны

    наркотики
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Пограничной службой и Департаментом КНБ при содействии органов прокуратуры в Мангистауской области пресечен региональный наркоканал, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета. 

    - В результате проведенной операции в г.Актау задержаны четверо граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков. При обыске изъято более 100 кг наркотического вещества «марихуана», - говорится в сообщении. 

    Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью КНБ Пограничники
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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