КНБ ликвидировал наркоканал в Мангистау: изъято более 100 кг марихуаны

Пограничной службой и Департаментом КНБ при содействии органов прокуратуры в Мангистауской области пресечен региональный наркоканал, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета.

- В результате проведенной операции в г.Актау задержаны четверо граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков. При обыске изъято более 100 кг наркотического вещества «марихуана», - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.