КНБ ликвидировал 2 нарколаборатории и склад с прекурсорами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12 и 14 июля в Алматы Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан проведены мероприятия, по итогам которых ликвидированы 2 нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами, передает МИА «Казинформ».

По данным КНБ, обнаружено и изъято свыше 10 кг синтетического наркотика «мефедрон», порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность, по меньшей мере, 4-5 нарколабораторий.

Задержано в момент изготовления наркотиков 4 гражданина республики, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.

КНБ только с начала 2023 года ликвидированы 24 нарколабораторий, 20 международных и 23 региональных наркоканала, изъято 780 кг синтетических наркотиков и свыше 68 тонн прекурсоров.

Преступления, связанные с незаконным оборотом, сбытом, хранением, изготовлением, культивированием, переработкой, приобретением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в соответствии с законодательством наказываются лишением свободы от 3 до 20 лет.