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    20:57, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    КНБ Казахстана ликвидировал 9 международных и 14 региональных каналов наркотрафика

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках противодействия распространению наркотических и психотропных веществ, Комитетом национальной безопасности усилена работа по пресечению данной угрозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Только в апреле и мае текущего года КНБ проведено более 30 антинаркотических операций, в том числе, совместно со спецслужбами и правоохранительными органами Кыргызстана и Узбекистана.

    Ликвидировано девять международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность восьми крупных подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

    В ходе спецопераций задержано 15 участников наркоструктур. Всего из незаконного оборота изъято 223 кг наркотиков, в числе которых: 90 кг синтетических наркотиков (эквивалентных 270 тыс. «разовых доз»), 85,2 кг марихуаны, 14 кг опия, 4 кг гашиша. Кроме того, выведено из оборота 800 таблеток экстази, 500 кустов «голландской» марихуаны и 4 тонны химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ.

    Общая сумма изъятых за 2 месяца наркотиков на «черном рынке» оценивается в более 2,3 млрд тенге.

    «Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.


    Теги:
    КНБ Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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