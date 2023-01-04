КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России пресекли деятельность ОПГ в Байконуре

4 Января 2023, 13:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 3 января текущего года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконуре реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки.

Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ.

По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия.

На их счету – похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

К примеру, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной «разборки» участников группировки, огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия.

Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, в ходе которой сотрудниками спецслужб по согласованию с прокуратурой был проведен комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий.

В настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.

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