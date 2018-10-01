KMGI и правительство Румынии планируют объявить о создании совместного инвестфонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа KMG International (KMGI), входящая в состав АО НК «КазМунайГаз», и правительство Румынии в ближайшее время планируют завершить необходимые процедуры для создания совместного инвестиционного фонда, нацеленного на активизацию сотрудничества между сторонами. Об этом государственный секретарь министерства энергетики Румынии Роберт Тудораке сообщил журналистам на прошлой неделе в ходе визита румынской делегации в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

По его словам, данный фонд будет создан в рамках реализации положений Меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в 2013 году и предусматривающего привлечение дополнительного финансирования в проекты KMGI на территории Румынии.

В данном документе также прописан механизм приватизации акций, которыми румынское государство владеет в «Rompetrol Rafinare» и порядок создания совместного инвестиционного фонда в области энергетики.

«Обе стороны - министерство энергетики Румынии и KMGI - в последнее время тесно сотрудничали по этому вопросу и существенно продвинулись в реализации первого этапа Меморандума, а именно в части создания казахстанско-румынского инвестиционного фонда. Надеемся, что в скором времени мы сможем объявить о его создании», - сказал господин Тудораке.

Спикер также отметил, что проекты, которые планируются к осуществлению под эгидой фонда, будут рассматриваться в соответствии с принципами инвестиционной прозрачности и выбираться с учетом четких и ясных критериев и механизмов оценки.

При этом, правительство Румынии и КMGI будут иметь равные возможности для внесения предложений по проектам на финансирование.

«В ходе проведенных с представителями KMGI переговоров речь шла о двух проектах, которые могут быть реализованы в рамках казахстанско-румынского фонда», - проинформировал господин Тудораке.

В частности, по его словам, в рамках первого проекта предлагается построить на площадке нефтеперерабатывающего завода Petromidia ТЭЦ, которая будет работать в режиме когенерации, позволяющем комбинированно вырабатывать электрическую и тепловую энергию.

Второй проект касается расширения автозаправочной сети под брендом Rompetrol на рынке Румынии с капиталовложениями типа «greenfield» - это строительство объектов с нулевого цикла.

Как отметил Роберт Тудораке, реализация двух проектов в рамках совместного фонда совокупно оценивается в $220 млн.

Он подчеркнул, что их реализация повысит рентабельность деятельности KMGI и бренда Rompetrol на местном и региональном рынках.

В целом, господин Тудораке высоко оценил результаты деятельности KMGI в Румынии, назвав компанию одним из надежных инвесторов в энергетическом секторе этой страны. Спикер также отметил «значительное улучшение финансовых и операционных результатов «KMG International» в последние годы, достигнутых с приходом казахстанского менеджмента».