Большинство работников Озенмунайгаз вернулись на рабочие места - КМГ

По их данным, на несанкционированной акции в начале ноября участвовали 1 700 человек, но после разъяснительных бесед большинство работников вернулись на рабочие места. Сейчас 281 человек продолжают выдвигать требования, основанные на недостоверных сведениях.

С 2021 года в «Озенмунайгаз» приняли 1978 сотрудников, из которых 199 — в управление буровых работ.

— Действующий Коллективный договор Озенмунайгаза заключен 25 апреля этого года между ОМГ и тремя Профсоюзами. В этом году размер социальной поддержки был увеличен на сумму порядка 9 млрд тенге. Также зарплата работников ОМГ ежегодно индексируется. В 2022 году зарплаты работников увеличены на 30%, в 2023 году на 9,5%, в этом году на 8%. Коллективным договором предусмотрено более 40 видов социальной поддержки: премии к государственным, национальным и профессиональным праздникам, льготный заем на приобретение и расширения жилья, медицинское обслуживание, выделяется 2 500 путевок в санатории, ежегодно около 4 500 детей работников ОМГ направляются в детско-оздоровительные лагеря, предусмотрены ежемесячные выплаты в детские сады, средства на обучение в высших учебных заведениях в зависимости от успеваемости детей работников. Также предусмотрены льготы при заключении брака и другое.

Компания призывает работников вернуться к своим обязанностям.

— На сегодня Озенмунайгаз идет с отставанием плана добычи. Невыполнение плановых показателей скажется на финансовом положении компании. В этой связи, призываем работников управления буровых работ выйти на работу. Также напоминаем о необходимости соблюдения законов страны. С первых дней выдвижения требований с сотрудниками управления буровых работ ведет переговоры руководство Озенмунайгаза, — обратились в КМГ.

Ранее Профсоюз работников предприятия «Озенмунайгаз» выдвинул ряд требований нацкомпании «КазМунайГаз».