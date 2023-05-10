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КМГ пояснил ценообразование на нефть, добываемую «Озенмунайгаз»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Мая 2023, 20:55
КМГ пояснил ценообразование на нефть, добываемую «Озенмунайгаз» Фото: Пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Распространяемую в Интернете информацию о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений НК «КазМунайГаз» нацкомпания назвала не соответствующей действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

В частности, многочисленные запросы разъяснить ситуацию поступили в адрес АО НК «КазМунайГаз» касательно ценообразования на нефть, добываемую компанией «Озенмунайгаз».

В этой связи АО НК «КазМунайГаз» сообщило, что единым покупателем всех экспортных поставок нефтедобывающих организаций КМГ, включая АО «Озенмунайгаз», является системный трейдер группы компаний КМГ, а не сторонний частный посредник. Кроме того, все экспортные объемы ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть. Закуп объемов ОМГ, предназначенных для нужд внутреннего рынка, КМГ также осуществляет без участия каких-либо посредников.

При этом для обеспечения населения страны топливом по доступной цене предельная стоимость реализации нефтепродуктов устанавливается государством и является убыточной для АО НК «КазМунайГаз». С целью снижения убытков нефть, передаваемая на переработку, закупается у месторождений по ценам ниже экспортных и напрямую поставляется на нефтеперерабатывающие заводы.

Таким образом, информация о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений АО НК «КазМунайГаз» на внутренний рынок по сниженной цене и ее последующей перепродаже на экспорт третьими лицами не соответствует действительности.


КазМунайГаз   Мангистауская область  
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