КМГ пояснил ценообразование на нефть, добываемую «Озенмунайгаз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Распространяемую в Интернете информацию о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений НК «КазМунайГаз» нацкомпания назвала не соответствующей действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

В частности, многочисленные запросы разъяснить ситуацию поступили в адрес АО НК «КазМунайГаз» касательно ценообразования на нефть, добываемую компанией «Озенмунайгаз».

В этой связи АО НК «КазМунайГаз» сообщило, что единым покупателем всех экспортных поставок нефтедобывающих организаций КМГ, включая АО «Озенмунайгаз», является системный трейдер группы компаний КМГ, а не сторонний частный посредник. Кроме того, все экспортные объемы ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть. Закуп объемов ОМГ, предназначенных для нужд внутреннего рынка, КМГ также осуществляет без участия каких-либо посредников.

При этом для обеспечения населения страны топливом по доступной цене предельная стоимость реализации нефтепродуктов устанавливается государством и является убыточной для АО НК «КазМунайГаз». С целью снижения убытков нефть, передаваемая на переработку, закупается у месторождений по ценам ниже экспортных и напрямую поставляется на нефтеперерабатывающие заводы.

Таким образом, информация о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений АО НК «КазМунайГаз» на внутренний рынок по сниженной цене и ее последующей перепродаже на экспорт третьими лицами не соответствует действительности.