Ключи от жилья вручили многодетным и одиноким матерям в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы «Нұрлы жер» многодетным и одиноким матерям были вручены ключи от жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Во время мероприятия с речью выступили заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов и директор Центрального филиала АО «Отбасы банк» по городу Нур-Султан Жансултан Матаев, которые вручили ключи от квартир жителям дома.

«Во-первых, от имени акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова, я от всей души поздравляю вас. Пусть этот дом принесет благополучие! Пусть он будет наполнен звонким смехом и счастьем малышей!», - сказал Нурлан Нуркенов.

«От имени «Отбасы банка» сердечно поздравляю вас с сегодняшней радостью! Проводится огромная работа по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в жилье. По итогам 2020 года 2 500 человек получили жилье по льготному кредиту через «Отбасы банк» в рамках госпрограммы. В этом году эта работа продолжается. Также будет предоставлено около 8 тысяч квартир. Поздравляю всех с получение жилья, пусть оно принесет счастье и достаток», - сказал Жансултан Матаев.

В завершение мероприятия горожане, получившие квартиры, выразили свою радость, благодарность и наилучшие пожелания.

«Я рада, что получила этот дом. До сегодняшнего дня мы снимали квартиру. Будучи матерью-одиночкой, я мечтала об этом дне. С 2015 года состою в очереди. И вот сегодня у нас такая радость», - говорит Сания Жаппасбаева.



