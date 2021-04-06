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    20:30, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Ключи от жилья вручили многодетным и одиноким матерям в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы «Нұрлы жер» многодетным и одиноким матерям были вручены ключи от жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Во время мероприятия с речью выступили заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов и директор Центрального филиала АО «Отбасы банк» по городу Нур-Султан Жансултан Матаев, которые вручили ключи от квартир жителям дома.

    «Во-первых, от имени акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова, я от всей души поздравляю вас. Пусть этот дом принесет благополучие! Пусть он будет наполнен звонким смехом и счастьем малышей!», - сказал Нурлан Нуркенов.

    «От имени «Отбасы банка» сердечно поздравляю вас с сегодняшней радостью! Проводится огромная работа по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в жилье. По итогам 2020 года 2 500 человек получили жилье по льготному кредиту через «Отбасы банк» в рамках госпрограммы. В этом году эта работа продолжается. Также будет предоставлено около 8 тысяч квартир. Поздравляю всех с получение жилья, пусть оно принесет счастье и достаток», - сказал Жансултан Матаев.

    В завершение мероприятия горожане, получившие квартиры, выразили свою радость, благодарность и наилучшие пожелания.

    «Я рада, что получила этот дом. До сегодняшнего дня мы снимали квартиру. Будучи матерью-одиночкой, я мечтала об этом дне. С 2015 года состою в очереди. И вот сегодня у нас такая радость», - говорит Сания Жаппасбаева.



    Теги:
    Социальная поддержка Астана Акимат Жилье Видео Общество Нурлы жер
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