24 Июня 2022 08:53

Ключи от служебных машин получили акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В честь профессионального праздника полицейским Акмолинской области вручили ключи от служебных автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы облдепартамента полиции, торжественная церемония вручения ключей от автомашин сотрудникам полиции с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялась в День казахстанской полиции на площади Дворца культуры «Кокшетау».

Обращаясь к составу полиции региона и начальнику департамента полиции Думану Таеву, аким области отметил, что в течение последних лет в регионе сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня преступности по всем основным направлениям.

«Уверен, что поступление новых служебных автомашин послужит достижению дальнейших успехов в обеспечении общественного порядка и борьбе с преступностью», - отметил глава региона, вручая ключи от автомобилей.

Всего правоохранители получили ключи от 20 автомобилей марки «Chevrolet Cobalt» и пяти автомобилей марки «JAC». Новые машины предназначены для патрульной полиции, местной полицейской службы и изолятора временного содержания.

В этот же день в зале Дворца культуры «Кокшетау» состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику.



