РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:10, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Ключи от служебного автомобиля передали для дома престарелых в Актобе

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ақтөбе-адалдық алаңы» руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев отказался от служебного автотранспорта и передал транспорт на благо дома престарелых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Проектный офис «Актобе-адалдық алаңы», реализовав предложение Президента от 26 января 2021 года по новому проекту по сокращению количества служебного транспорта, на котором будут ездить чиновники, и обеспечению руководителей государственных органов служебным транспортом, руководитель областного управления здравоохранения инициировал передачу служебного автотранспорта в дом престарелых.

    «На что может претендовать пожилой человек в государственном учреждении, взявшем пенсионера под свою опеку? В условиях пандемии ситуация в регионе остается стабильной, в целях предупреждения эпидемии мы сдаем транспорт. Мы уверены, что это будет большой подспорьем для скорейшей работы дома престарелых«, - сказал Рустем Исаев.

    Этот автомобиль теперь будет обслуживать дом престарелых. Руководитель экспертного совета «Актобе-адалдық алаңы« Жанболат Туртаев отметил, что авто способствует повышению качества работы.


    Теги:
    Транспорт Общество Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:44
    Водительские права по новым правилам будут получать казахстанцы
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Сегодня, 11:35
    Алихан Смаилов: Ненадлежащая дорожная инфраструктура — одна из причин аварийности
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!