Ключи от служебного автомобиля передали для дома престарелых в Актобе
Проектный офис «Актобе-адалдық алаңы», реализовав предложение Президента от 26 января 2021 года по новому проекту по сокращению количества служебного транспорта, на котором будут ездить чиновники, и обеспечению руководителей государственных органов служебным транспортом, руководитель областного управления здравоохранения инициировал передачу служебного автотранспорта в дом престарелых.
«На что может претендовать пожилой человек в государственном учреждении, взявшем пенсионера под свою опеку? В условиях пандемии ситуация в регионе остается стабильной, в целях предупреждения эпидемии мы сдаем транспорт. Мы уверены, что это будет большой подспорьем для скорейшей работы дома престарелых«, - сказал Рустем Исаев.
Этот автомобиль теперь будет обслуживать дом престарелых. Руководитель экспертного совета «Актобе-адалдық алаңы« Жанболат Туртаев отметил, что авто способствует повышению качества работы.