Ключи от служебного автомобиля передали для дома престарелых в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ақтөбе-адалдық алаңы» руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев отказался от служебного автотранспорта и передал транспорт на благо дома престарелых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Проектный офис «Актобе-адалдық алаңы», реализовав предложение Президента от 26 января 2021 года по новому проекту по сокращению количества служебного транспорта, на котором будут ездить чиновники, и обеспечению руководителей государственных органов служебным транспортом, руководитель областного управления здравоохранения инициировал передачу служебного автотранспорта в дом престарелых.

«На что может претендовать пожилой человек в государственном учреждении, взявшем пенсионера под свою опеку? В условиях пандемии ситуация в регионе остается стабильной, в целях предупреждения эпидемии мы сдаем транспорт. Мы уверены, что это будет большой подспорьем для скорейшей работы дома престарелых«, - сказал Рустем Исаев.

Этот автомобиль теперь будет обслуживать дом престарелых. Руководитель экспертного совета «Актобе-адалдық алаңы« Жанболат Туртаев отметил, что авто способствует повышению качества работы.