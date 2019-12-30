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Ключи от новых служебных автомобилей вручили акмолинским полицейским

30 Декабря 2019 18:30
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Ключи от новых служебных автомобилей вручили акмолинским полицейским

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области вручил стражам порядка ключи от новых служебных автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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В преддверии нового года аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на торжественном мероприятии начальникам отделов полиции Бурайбайского, Ерейментауского, Целиноградского, Аршалынского и Зерендинского районов вручил ключи от новых служебных автомобилей марки «УАЗ». Руководитель региона отметил, что показателем развития области является стабильность общественного порядка. Вручая ключи от новых автомобилей, он выразил уверенность, что поступление нового автотранспорта поможет обеспечению общественного порядка и оперативно бороться с преступностью.

«Вы несете нелегкую службу по обеспечению безопасности жителей нашего региона. Благодаря вашей работе каждый акмолинец чувствует себя в безопасности. Уверен, что автомашины, которые мы вам сегодня вручили, послужат решению задачи, поставленной Главой государства по дальнейшему укреплению общественного порядка и борьбе с преступностью в сельской местности»,- добавил аким области Ермек Маржикпаев.

Начальник ДП генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин поблагодарил главу региона за оказанную поддержку и заверил, что все поставленные перед полицией задачи будут выполнены.



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Ключевые слова: Акимат, Транспорт, Безопасность, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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