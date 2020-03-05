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Ключи от новых квартир получили сотрудники университетов в Караганде

5 Марта 2020 18:55
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Ключи от новых квартир получили сотрудники университетов в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде по программе «Нұрлы жер» вручили ключи от квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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К Наурызу собственное жилье обрели семьи сотрудников университетов, госорганизаций образования и здравоохранения. Это первые квартиры в городе, предоставленные в рамках меморандума между Казахстанской ипотечной компанией и двумя министерствами - здравоохранения и образования и науки.

«Благодаря реализации социальных инициатив Первого Президента РК - Елбасы всё больше граждан нашей страны получают жилье на льготных условиях. С начала этого года 54 врача получили ключи от квартир по программе «Нұрлы жер». Сегодня мы вручаем ключи работникам сферы образования и здравоохранения Караганды», - сказал заместитель председателя правления Казахстанской ипотечной компании Айсултан Акчурин.

В доме в Майкудуке квартиры получила 21 семья. Постепенно они будут расплачиваться за арендное жилье из расчета 1 232 тенге в месяц за квадратный метр.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Жилье,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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