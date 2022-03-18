Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Марта 2022, 22:13
Ключи от новых квартир получили многодетные семьи в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области в преддверии Наурыза две многодетные семьи получили ключи от квартир. Счастливых новосёлов поздравил аким района Аян Шалмаганбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Салтанат Садыкова переехала из села Карой в посёлок Нура четыре года назад. Все эти годы женщина вместе с четырьмя детьми снимала жильё.

«В Карое мы жили с родителями. В Нуре снимали квартиру. Я работаю по договору секретарём, зарплата небольшая. Все эти годы мечтаю о своём жилье. Особенно дети. Нам выделили трёхкомнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. Комнаты светлые, ремонт хороший. Нам очень всё нравится. Это стало настоящим подарком перед Наурызом. Завтра мы планируем переехать», – рассказала Салтанат.

Ключи от второй квартиры в этом же доме получила Гульмира Абдрахманова. Она работает медсестрой, воспитывает пятерых детей, проживая в съёмном жилье вместе с мамой.

Жильё многодетным женщинам выделены в одном из 20 двухквартирных домов, строящихся по государственной программе «Нурлы жер».

Всего в Нуринском районе в очереди стоят 450 человек. При этом 39 из них по категории «многодетные».

photo

photo

photo

photo


Карагандинская область   Жилье   Нурлы жер   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО