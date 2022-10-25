Ключи от новых домов получили многодетные восточноказахстанцы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Дня Республики в Восточном Казахстане многодетным семьям вручили ключи от новых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Радостные события состоялись в трех районах области. Многодетным семьям Глубоковского, Тарбагатайского и Уланского районов вручили ключи от новых домов в честь Дня Республики. Сдача новостроек, возведенных в рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток» - это долгожданное событие для многодетных семей.

По этой программе ключи получили 10 семей в Глубоковском районе, шесть семей - в Тарбагатайском районе, 12 семей села Герасимовка и шесть семей села Сагыр Уланского района.

«Дорогие новоселы, сердечно поздравляю Вас с радостным моментом в преддверии праздника Дня Республики. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и главы области Даниала Ахметова сегодня все мы получили ключи от наших домов. Мы благодарны всем работникам, которые трудятся во благо страны, и строителям, которые принимали участие в возведении этих домов. Желаю всем благополучия, светлого будущего для ваших детей!» - поблагодарила Меруерт Махтиева, жительница Глубоковского района.

Как отметили в акимате Глубоковского района, в поселке Глубокое в 2021 году по этой программе поселились 20 новых семей, а в 2022 году было построено еще 10 новых домов.

В Уланском районе отметили, что уже второй год подряд при поддержке главы региона в области реализуется программа «Одноэтажный Восток».

Среди счастливцев, кто в День Республики получил ключи от квартиры - семья Далел.

«Мы очень рады этому праздничному событию. Теперь каждый год День Республики для нас будет еще более знаменательным, ведь в этот день мы обрели свой дом», - сказала Кулпаш Далел, жительница села Сагыр Уланского района.

Помимо этого, в рамках празднования Дня Республики в районах ВКО открылись новые социальные объекты.

В Зайсанском районе состоялось торжественное открытие нового Дома Культуры и благотворительного учреждения медресе при районной мечети.

В Шемонаихинском районе состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.

Жительница Шемонаихинского района Екатерина Бейсембаева сообщила о том, что они с нетерпением ждали это событие.

«Теперь мы знаем, что будем качественно и с пользой проводить свободное время», - сказала она.

В целом, ко Дню Республики на востоке страны прошло более 500 мероприятий, ввод в эксплуатацию свыше 10 социальных объектов. А ключи от нового жилья получили 34 семьи.