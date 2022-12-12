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Ключи от новых автомобилей вручили санитарной службе Карагандинской области

12 Декабря 2022, 18:50
Ключи от новых автомобилей вручили санитарной службе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области получил восемь «Chevrolet», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые автомобили купили за счет республиканского бюджета и распределили между подведомственными управлениями.

«Для нас это хорошее подспорье. Была большая необходимость в новых машинах для того, чтобы выезжать на домашние очаги, в больницы, делать своевременный отбор проб, мониторинг безопасности пищевой продукции и так далее. То есть задач перед нашей службой стоит очень много. Нам важна оперативность», - отметил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин.

На сегодняшний день на балансе ведомства вместе с новыми 24 машины. Но восемь из них уже отслужили свой срок и не годятся для дальнейшей эксплуатации.

В течение будущих трех лет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК планирует обновить весь автопарк санитарных служб страны.


Фото: gov.kz


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