Ключи от нового спецтранспорта получили акмолинские службы в преддверии Дня Конституции
КОКОШЕТАУ. КАЗИНФОРМ –В преддверии Дня Конституции РК на площади Абылай хана в Кокшетау прошла церемония вручения ключей от служебного автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Около 50 автомашин пополнили в этот день автопарк органов полиции, ДЧС, природоохранной и коммунальной служб, а также управления образования и акмолинского филиала Казпочты.
«Большая роль в соблюдении Закона, защите наших граждан и природных богатств отводится вам – органам полиции, ЧС и природоохранным службам. На плечи полицейских возложена миссия - защищать жизнь, безопасность и права людей. Именно от вас зависит порядок на улицах, спокойствие наших граждан, их уверенность в собственном благополучии. Символично, что именно сегодня в честь Дня Конституции Республики Казахстан мы передаем нашим службам, в том числе и другим организациям региона, около 50 единиц техники. Таким образом планомерно ведется работа по замене морально устаревшего автопарка. Убежден, что улучшение материально-технической базы положительно повлияет на эффективность и качество вашей работы», - обратился к собравшимся аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
Автопарк акмолинского областного филиала Казпочты пополнился сразу четырьмя служебными автомобилями: двумя фургонами грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн и двумя бронированными инкассационными машинами. Этот спецтранспорт будет задействован в доставке почтовых отправлений по районам и сельским маршрутам.
Две единицы спецтехники, полученные ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы», очень важны для города Кокшетау: одна машина поможет осуществлять горизонтально-направленное бурение для водоснабжения и водоотведения, производить переукладку водопроводных и канализационных сетей без повреждения поверхностного слоя, вторая – прочищать канализационные сети.
Руководитель региона поблагодарил всех получивших спецтанспорт за преданность делу и достойный труд, а после вручения ключей сам проверил работу новых автомашин.
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