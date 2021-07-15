Ключи от нового дома получил участковый инспектор полиции в Акмолинской области

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Участковый инспектор Макеевского сельского округа Атбасарского района Багдат Утеуов получил ключи от нового дома, специально построенного для него руководителем местного ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 13 июля начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин с рабочим визитом посетил Атбасарский район, где провел совещание по итогам оперативно-служебной деятельности районного отдела полиции за первое полугодие.

«Главой государства и министром внутренних дел генерал-лейтенантом полиции Ерланом Тургумбаевым особое внимание уделяется участковым инспекторам полиции, повышению их статуса и расширению полномочий. Их хорошо знают жители обслуживаемых участков и в первую очередь к ним обращаются за помощью», - отметил генерал-майор полиции А. Баймурзин.

В ходе поездки в селе Шуйское он вручил ключи от нового дома участковому инспектору Багдату Утеуову.

46-летний директор ТОО «Шуйское XXI» Алтынбек Курманкулов, благодаря которому стало возможным это радостное событие, рассказал, что, будучи уроженцем Атбасарского района, очень переживает за родной край. Развивая инфраструктуру, он прилагает все усилия для того, чтобы местные молодые инициативные, трудолюбивые жители не покидали село, а трудились здесь на благо родины.

«Развитие сельского хозяйства – главный фактор развития экономики. Поэтому так важно создавать в селе рабочие места и хорошие условия для жизни», - отметил директор ТОО.

В планах у Алтынбека Бейсембековича постройка спортивного комплекса для жителей села Шуйское. Нужно отметить, что при его участии на территории села установлены 99 камер видеонаблюдения, 76 из которых в режиме онлайн выведены на планшет и мобильный телефон участкового инспектора.

«Багдат Утеуов обслуживает Макеевский сельский округ с января 2016 года. За время работы зарекомендовал себя с положительной стороны. Сельчане довольны его работой. Теперь большая семья майора полиции расположилась в светлом просторном доме общей площадью 110 квадратных метров, где сделан евроремонт. Дом подключен к централизованному тепло- и водоснабжению. На территории имеются гараж и сельскохозяйственные постройки. Созданы все условия для комфортной жизни», - пояснили в ведомстве.

«Считаю, что это стимул для успешной работы. Благодарю Алтынбека Курманкулова и акима Атбасарского района Аманбека Калжанова за оказанную поддержку», - добавил глава полицейского ведомства.