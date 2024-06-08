Ключи от новых лесопатрульных комплексов вручили в Акмолинской области

Акмолинские лесные хозяйства первыми в Казахстане оснащены лесопатрульными комплексами на базе Mitsubishi. Ключи от девяти подобных автомашин предприятиям лесного хозяйства вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в рамках Всемирного дня окружающей среды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, техника была приобретена за счет средств областного бюджета. Каждая машина обладает высокой проходимостью, оснащена специальным противопожарным оборудованием и вмещает пять человек. Среди достоинств комплекса — проходимость и манёвренность. Он предназначен для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, а также проведения профилактических и подготовительных работ. Комплекс может быть применен для локализации и ликвидации возгораний в населенных пунктах, где имеется дефицит пожарной техники, а также для тушения загораний на объектах народного хозяйства.

— Бережно выращивать лесной массив — достаточно серьезная и ответственная задача. Охрана и защита лесного фонда — главная задача, стоящая перед работниками учреждений лесного хозяйства. Наша область богата своей уникальной природой и животным миром. Для сохранения этого богатства лесники несут круглосуточную службу, несмотря на погодные условия. Для сохранения и развития природоохранной сферы государством выделяются средства на укрепление материально-технической базы организаций лесного хозяйства и проведение лесокультурных работ. Обновлена форменная одежда сотрудников лесной охраны, приобретены комплекты противопожарной одежды. За последние три года на эти цели было выделено более одного млрд тенге, — отметил глава области.

Не только ключи от нового комплекса, но и нагрудные знаки «Экология саласының үздігі» и благодарственные письма акима области были вручены в этот день отличившимся работникам лесного хозяйства.

Фото: акимат Акмолинской области

Всего в регионе работают около 500 сотрудников государственной лесной охраны в 13-ти организациях лесного хозяйства.

— В рамках исполнения задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, по масштабному озеленению лесного фонда, городов и сел страны в Акмолинской области за 2021–2023 гг. высажено порядка 40 млн саженцев хвойных и более 6000 гектаров саженцев лиственных деревьев. Весной высажено порядка 12,5 млн саженцев, — добавили в ведомстве.