Ключи от машин вручили работникам образования в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Конституции работникам образования вручены ключи от автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.



Ключи от специального автотранспорта заведующим кабинетов психолого-педагогической коррекции Зерендинского, района Биржан Сал, Сандыктауского, Астраханского и Жаксынского районов в торжественной обстановке вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

«В регионе уделяется большое внимание развитию инклюзивного образования. Одной из главных задач является создание комфортных условий для получения знаний. Надеемся, что транспорт будет соответствовать всем требованиям, а также радовать комфортом, качеством, надежностью и функциональностью родителей и детей», - сказал руководитель области.

Отметим, что в этом году для открытия 29 кабинетов коррекции в регионе выделено более 300 млн тенге. Завершается строительство дополнительного корпуса специальной школы-интернат №4 города Кокшетау. Начались работы по строительству реабилитационного центра и двух детских садов для детей с особыми образовательными потребностями. В течение трех лет для подвоза детей приобретено 11 специальных машин.