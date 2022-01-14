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Ключи от квартиры вручили вдове «Халық Қаһарманы» Меиржана Айманова

14 Января 2022 01:15
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Ключи от квартиры вручили вдове «Халық Қаһарманы» Меиржана Айманова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе почтили память заместителя начальника службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области, погибшего во время тушения складов боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, когда он пытался помочь сотрудникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, 26 августа 2021 года в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. При ликвидации пожаров пострадали около 50 сотрудников МЧС РК.

Меиржан Айманов руководил на месте организацией тушения пожара, проведением эвакуационных работ, когда произошел первый взрыв. Со слов спасенных, он несколько человек вынес из опасного участка. Затем произошел второй более мощный взрыв, в результате которого Меиржан Айманов погиб,

У «Халық Қаһарманы» Меиржана Айманова остались жена и пятеро детей.

45-летний уроженец Байзакского района полковник Меиржан Айманов служил в должности заместителя начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области. Работал в органах гражданской защиты с сентября 1995 года. Окончил в 1997 году Павлодарский технический колледж, в 2003 году Центрально-Азиатский университет, в 2015 году - Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России по специальности инженер пожарной безопасности. 19 марта 2021 года был назначен заместителем начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Указом президента Казахстана от 29 августа 2021 года заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Меиржану Айманову посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы» с вручением знака особого отличия «Алтын жұлдыз» и ордена «Отан».

«В соответствии с поручением Главы государства аким города Тараза Ержан Жилкибаев вручил ключи от трехкомнатной квартиры вдове героя Карлыгаш Аймановой», - сообщили в пресс-службе городского акимата.


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#Жамбылская область   #Акимат   #Жилье   #Общество   #Взрывы в Жамбылской области  
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Автор:

Галина Скрипник

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