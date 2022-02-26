+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ключи от квартиры вручили матери троих детей в эфире программы Tungi Habar

26 Февраля 2022 19:09
Поделиться:
Ключи от квартиры вручили матери троих детей в эфире программы Tungi Habar

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гости пятничного эфира программы Tungi Habar вновь справляют новоселье. На этот раз счастливой обладательницей собственного жилья стала мать, в одиночку воспитывающая троих детей с диагнозом аутизм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Хабар».

Новости по теме
На телеканале «Хабар» стартует второй сезон популярного музыкального шоу «Маска»
Где смотреть трансляцию боя Каната Ислама за титул WBO Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры»

Как выяснилось, отец семейства скончался 9 лет назад. Все это время Гульнар Калдыбаева вместе с детьми была вынуждена скитаться по съемным квартирам. Женщине, обратившейся за помощью в благотворительный фонд, в прямом эфире телеканала «Хабар» вручили ключи от собственной квартиры и сертификат на покупку мебели.

Напомним, ранее телезрителей растрогала история другого участника программы Tungi Habar - 10-летнего мальчика, помогающего незрячей матери. В январе, также в прямом эфире телеканала, от имени Агентства «Хабар» и благотворительного фонда «Харекет» ему подарили квартиру.

Планируется, что такая инициатива станет доброй традицией в пятничных выпусках вечернего шоу на телеканале «Хабар».

«Акция называется «Берекелі жұма». Как известно, пятница считается священным днем для мусульман. И мы решили, еженедельно, в выпусках программы Tungi Habar делать такие сюрпризы. Благодаря фонду «Харекет» нуждающиеся казахстанцы будут получать помощь в прямом эфире канала «Хабар»: кому-то подарят квартиру, кому-то соберут деньги на лечение», - сказал и.о. Председателя правления Агентства «Хабар» Ринат Кертаев.

Напомним, новый проект на телеканале «Хабар» стартовал в январе этого года. Его показывают ежедневно в 22:30 часов, по столичному времени. Ведущие шоу Tungi Habar - известные актеры театра Мадияр Серикбаев и Жанболат Найзабеков.



Подписывайтесь на наш канал:

#Благотворительность   #СМИ   #Жилье   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
На телеканале «Хабар» стартует второй сезон популярного музыкального шоу «Маска»
Где смотреть трансляцию боя Каната Ислама за титул WBO
Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры»
Популярное
1 Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
2 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
3 В жамбылской полиции новые назначения
4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
5 Будет ли дальше расти курс доллара в Казахстане – мнение эксперта
6 Перестрелка произошла в центре Тараза
Читайте также
Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше - ответ МИД РК
Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме
Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
В жамбылской полиции новые назначения
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
Будет ли дальше расти курс доллара в Казахстане – мнение эксперта
Перестрелка произошла в центре Тараза
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив