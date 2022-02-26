Ключи от квартиры вручили матери троих детей в эфире программы Tungi Habar

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гости пятничного эфира программы Tungi Habar вновь справляют новоселье. На этот раз счастливой обладательницей собственного жилья стала мать, в одиночку воспитывающая троих детей с диагнозом аутизм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Хабар».

Как выяснилось, отец семейства скончался 9 лет назад. Все это время Гульнар Калдыбаева вместе с детьми была вынуждена скитаться по съемным квартирам. Женщине, обратившейся за помощью в благотворительный фонд, в прямом эфире телеканала «Хабар» вручили ключи от собственной квартиры и сертификат на покупку мебели.

Напомним, ранее телезрителей растрогала история другого участника программы Tungi Habar - 10-летнего мальчика, помогающего незрячей матери. В январе, также в прямом эфире телеканала, от имени Агентства «Хабар» и благотворительного фонда «Харекет» ему подарили квартиру.

Планируется, что такая инициатива станет доброй традицией в пятничных выпусках вечернего шоу на телеканале «Хабар».

«Акция называется «Берекелі жұма». Как известно, пятница считается священным днем для мусульман. И мы решили, еженедельно, в выпусках программы Tungi Habar делать такие сюрпризы. Благодаря фонду «Харекет» нуждающиеся казахстанцы будут получать помощь в прямом эфире канала «Хабар»: кому-то подарят квартиру, кому-то соберут деньги на лечение», - сказал и.о. Председателя правления Агентства «Хабар» Ринат Кертаев.

Напомним, новый проект на телеканале «Хабар» стартовал в январе этого года. Его показывают ежедневно в 22:30 часов, по столичному времени. Ведущие шоу Tungi Habar - известные актеры театра Мадияр Серикбаев и Жанболат Найзабеков.



