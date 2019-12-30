Ключи от квартир вручили военным в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство 4 домов на 96 квартир завершилось в военном городке в Актау. Военнослужащим были торжественно вручены ключи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Жилые дома построены по индивидуальному проекту быстро возводимых домов в рамках программы развития военных городков. Квартиры полностью обустроены и готовы к проживанию, установлена сантехника, есть необходимая мебель и бытовая техника (телевизор, холодильник, стиральная машина, кондиционер). Также благоустроена территория, прилегающая к жилым домам. По периметру проведено освещение, уложено асфальтовое покрытие, во дворе установлена спортивная площадка, детские игровые сооружения и скамейки, предусмотрена стоянка для парковки автомобилей.









Переезд в военный городок важен для повышения мобилизационной и боевой готовности подразделений. В частности, морской пехоты и противовоздушной обороны, которые относятся к подразделениям постоянной боевой готовности.





После заселения в служебное жильё военнослужащие продолжат получать жилищные выплаты в размере 50% и смогут продолжать накопления. Для детей военнослужащих будет организована развозка в школы и детские сады.









Вопрос строительства служебного жилого фонда по-прежнему остаётся актуальным в Вооружённых силах Казахстана. Приоритет строительства отдаётся отдалённым гарнизонам, где ограничены возможности аренды квартиры. Служебное жильё даёт возможность обеспечить военнослужащего и его семью комфортными условиями проживания по месту прохождения службы.











