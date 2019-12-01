Ключи от квартир вручили сотрудникам вузов в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в торжественной обстановке в акимате города Актобе вручили ключи от квартир в жилом массиве Каргалы работникам сферы образования и здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

17 квартир получили сотрудники Западно-Казахстанского университета имени Марата Оспанова и 23 - сотрудники актюбинского регионального государственного университета имени Кудайбергена Жубанова.

Квартиры новоселы получили в рамках реализации госпрограммы «Нурлы жер» и меморандума между АО «ИО «КИК» и министерствами, без первоначального взноса в качестве арендного жилья на 20 лет, по истечении срока эти квартиры будут им переданы в собственность. Стоимость аренды квадратного метра составляет 752 тенге, таким образом, 1-комнатная квартира обойдется в сумму 28 тысяч тенге. Также возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

«Благодаря реализации социальных инициатив Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, все больше граждан нашей страны получают жилье на льготных условиях. Летом этого года между нашей компанией, Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки Республики Казахстан были подписаны соглашения о предоставлении работникам министерств и подведомственных организаций жилья в аренду с последующим выкупом по программе «Нұрлы жер». К реализации этого социально-значимого проекта мы подошли с учетом своего многолетнего опыта. Сегодня мы вручаем ключи нашим первым новоселам», — отметил председатель правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Адиль Мухамеджанов.





В целом на финансирование арендного жилья с правом выкупа для учителей и медиков будет направлено порядка 40 млрд тенге из собственных и заимствованных средств КИК. В течение 2 лет по стране планируется реализовать около 3 тысяч арендных квартир для медиков и педагогов. А в первом полугодии 2020 года запланировано распределение квартир в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда.