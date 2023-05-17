Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
17 Мая 2023, 23:39
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Торжественную встречу организовали в Таразе победителям и призерам чемпиона мира по боксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпиона мира по боксу в Ташкенте Асланбека Шымбергенова, серебряного призера чемпионата Дулата Бекбауова и воспитавших их тренеров Ермека Ертаева и Нурлана Акурпекова с почестями встретили в Таразе.

photo

В составе национальной мужской сборной Казахстана по боксу в столице Узбекистана находились 13 казахстанских спортсменов. Двое спортсменов, уроженцы Жамбылской области Дулат Бекбауов в весовой категории 67 кг и капитан сборной команды Казахстана Асланбек Шымбергенов в весовой категории 71 кг, вернулись домой с медалями чемпионата.

С яркой победой на мировом первенстве спортсменов поздравил глава региона Нуржан Нуржигитов.

photo

«Успешно выступив на прошедшем чемпионате, наши боксеры в очередной раз доказали, что жамбылская школа бокса является одной из сильнейших. Свою лепту в развитие этого зрелищного вида спорта внесли Серик Конакбаев, Болат Жумадилов, Ермахан Ибраимов, Болат Ниязымбетов, Бахтияр Артаев, Гани Жайлауов, Олжас Саттибаев, Абильхан Аманкул. В 1999 году на чемпионате мира в Хьюстоне Болат Жумадилов завоевал золотую медаль, а 24 года спустя Асланбек Шымбергенов повторил это достижение. Асланбек и Дулат достойно продолжают их путь. Немалый вклад в это дело внесли тренеры - заслуженный тренер Казахстана Нурлан Акурпеков и тренер Ермек Ертаев. Для нас это большая гордость и радость», - сказал аким области.

Нуржан Нуржигитов пожелал спортсменам удачи на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

photo

Чемпиону мира Асланбеку Шымбергенову аким области вручил ключи от 3-комнатной квартиры, его личному тренеру Ермеку Ертаеву - сертификат на 5 млн тенге. Серебряному призеру чемпионата мира Дулату Бекбауову вручили ключи от 2-комнатной квартиры, его личному тренеру Нурлану Акурпекову - сертификат на 3 млн тенге.

photo

Асланбек Шымбергенов поделился впечатлениями от победы и поблагодарил всех болельщиков.

photo

Спортсменов поздравил общественный деятель, первый президент Жамбылской областной федерации бокса Кайрат Шотбаков, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

photo

Жамбылская область   Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане