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Ключи от квартир вручили очередникам в Сатпаеве

30 Августа 2020 05:26
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Ключи от квартир вручили очередникам в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Конституции аким города Сатпаева Аскар Идрисов вручил очередникам ключи от долгожданных квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

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В новом 56-квартирном арендном доме жильё получили дети-сироты, многодетные семьи, работники бюджетных организаций и госслужащие, граждане, единственное жильё которых признано аварийным, и другие социально уязвимые категории.

«С новосельем вас и наступающими праздниками - Днём Конституции и Днём шахтера! Пусть ваши дома наполнятся радостью, а в семьях царят мир, согласие и благополучие!» - поздравил глава города счастливых новосёлов.

В этом году в Сатпаеве 22 многодетные семьи получили жильё от акимата. И одной семье, в которой мама работает учителем в школе и сама воспитывает пятерых детей, трое из которых с ограниченными возможностями, трёхкомнатную квартиру подарили частные инвесторы.


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#Карагандинская область   #Жилье  
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