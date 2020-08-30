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Ключи от квартир вручили очередникам в Сатпаеве
САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Конституции аким города Сатпаева Аскар Идрисов вручил очередникам ключи от долгожданных квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.
В новом 56-квартирном арендном доме жильё получили дети-сироты, многодетные семьи, работники бюджетных организаций и госслужащие, граждане, единственное жильё которых признано аварийным, и другие социально уязвимые категории.
«С новосельем вас и наступающими праздниками - Днём Конституции и Днём шахтера! Пусть ваши дома наполнятся радостью, а в семьях царят мир, согласие и благополучие!» - поздравил глава города счастливых новосёлов.
В этом году в Сатпаеве 22 многодетные семьи получили жильё от акимата. И одной семье, в которой мама работает учителем в школе и сама воспитывает пятерых детей, трое из которых с ограниченными возможностями, трёхкомнатную квартиру подарили частные инвесторы.
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