Ключи от квартир вручили очередникам в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Успенском районе Павлодарской области очередникам вручили ключи от квартир. Радостное событие приурочили к юбилею суверенитета страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в акимате района, в рамках празднования 30-летия независимости РК в селе Успенка прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир. Долгожданное жилье обрели 15 семей из категории социально уязвимых слоев населения.

В рамках госпрограммы «Нұрлы жер» для новоселов построено три новых двухквартирных дома и приобретено девять квартир на вторичном рынке.

Поздравил новоселов аким района Николай Дычко.

«С момента обретения независимости в нашей стране реализуется ряд государственных программ по обеспечению социальной поддержки всех категорий граждан. Елбасы и Президент страны уделяют особое внимание повышению качества жизни населения. Благодаря программе «Нұрлы жер» мы и дальше будем улучшать благоустройство нашего региона и благосостояние жителей», – подчеркнул Николай Дычко.

Среди получивших сегодня квартиры – многодетные и неполные семьи, инвалиды первой и второй групп, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, и сирота.

Мама ребенка-инвалида Любовь Классен не может сдержать благодарности.

«Теперь у моего ребенка своя собственная просторная комната, ведь дом, в котором мы жили, был признан аварийным. От себя лично хочу от души поблагодарить наше государство за такие жилищные программы», – говорит Любовь Классен.