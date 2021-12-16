Ключи от квартир вручили очередникам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в день 30-летия Независимости РК еще почти 400 семей-очередников получили ключи от квартир. В том числе, очередники по линии госпрограммы «Нурлы жер» через «Отбасы банк», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Всего в декабре ключи от соцквартир получат более 2 тыс. семей-очередников. По поручению Главы государства в текущем году количество доступного льготного жилья увеличено до 10 тыс. квартир.

Ключи новоселам вручил заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов. Дома расположены в районе Есиль. (проекторе название ул. Е34 и Е44).

«В день 30-летия Независимости для меня большая честь вручить ключи от новых квартир в новом районе города. Сегодня буквально по соседству от этого дома мы открыли новую школу BINOM на 4 тысячи ученических мест, оснащенную самым современным оборудованием. Конечно, много работы в этом районе ещё предстоит. Продолжаем работы по инженерной инфраструктуре, организовываем дороги и проезды, работу общественного транспорта. Но в первую очередь мы сдаём жилье и школу для того, чтобы люди могли жить и учить своих детей.

Уверен, что в будущем этот район станет одним из уютнейших мест в столице. Желаю всем благополучия, здоровья, счастья, успехов. С новосельем!», - сказал Нурлан Нуркенов во время вручения ключей.

Новоселов поздравила и заместитель директора центрального филиала АО «Отбасы банк» Жанар Изимбетова.

«Поздравляю вас с Днём Независимости Республики Казахстан, а также с новосельем! Пусть новое жилье принесет благополучие и достаток. Дорогие новосёлы, поздравляю с тем, что вы стали собственниками жилья. Желаю вашему дому тепла, здоровья и уюта», - пожелала она.

Бибигуль Турабаева стоит в очереди на жилье в столице с 2007 года. Сегодня она в числе счастливых обладателей ключей от новой квартиры.

«Я жительница столицы, работаю медсестрой в первой детской больнице. Стояла в очереди с 2007 года. И вот в праздник я получаю квартиру. Я рада, что сегодня такое мероприятие, важное событие. Всех граждан Казахстана поздравляю с Днём Независимости, 30-летием. Всем желаю мира, добра, процветания», - поделилась радостью Бибигуль Турабаева.

Для Ляззат Жанпеисовой сегодня двойной праздник – ее дети сегодня празднуют новоселье. «В этот праздничный день мои дети получают ключи от квартиры. Пришли разделить эту радость с детьми», - говорит она.

По поручению Главы государства в столице проводится системная работа по увеличению объемов доступного льготного жилья. В этом году в Нур-Султане построено 10 тысяч льготных социальных квартир. Только за последние 3 года количество доступного жилья увеличилось в 5,5 раза.

Например, в 2018 году построено и введено в эксплуатацию 1800 социальных квартир, в 2019 году - 2 900 социальных квартир, в 2020 году - более 7 000 квартир, в текущем году - уже 10 000 соцквартир.

Кроме того, программа «Арендное жилье для работающей молодежи», инициированная Елбасы, также продолжится и в этом году. Вместе с тем, запущена специальная жилищная программа «Elorda Jastary» для молодежи.