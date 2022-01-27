Ключи от квартир вручили лучшим жамбылским спортсменам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выдающихся жамбылских спортсменов чествовали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вручил ключи от однокомнатных квартир бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио, известному дзюдоисту Елдосу Сметову и бронзовому призеру Паралимпиады в Токио Нурдаулету Жумагали.

В ходе встречи глава региона отметил, что государством оказывается всесторонняя поддержка активному развитию сферы физической культуры и спорта.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева сфере спорта уделяется особое внимание. Священная аулиеатинская земля – родина многих великих спортсменов. Жамбылцы достойно защищают честь страны на международных соревнованиях. Мы гордимся их достижениями. Желаю спортсменам и их тренерам удачи и дальнейших успехов», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Спортсмены выразили благодарность руководству области и заверили, что сделают все возможное, чтобы вывести дзюдо и плавание на новый уровень.

«Спасибо главе региона за внимание и поддержку. Сейчас готовлюсь к очередным соревнованиям. После спецобследования в Алматы, поеду в город Чолпон-Ата, где пройдут учебно-тренировочные сборы. Я приложу все усилия, чтобы стать лучшим на Азиатских играх и предстоящем мировом первенстве», - сказал Нурдаулет Жумагали.

В ведомстве отметили, что дома, в которых спортсменам подарили квартиры, находятся в 15 микрорайоне.















