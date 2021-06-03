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    20:14, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Ключи от квартир вручили двум семьям в Нуринском районе Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Долгожданное новоселье скоро отпразднуют две семьи из Нуринского района Карагандинской области. В День защиты детей им вручили ключи от новых трёхкомнатных квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    39-летняя Сандугаш Смаилова на протяжении 12 лет вместе с мужем и детьми снимала жильё в Нуринском районе. Все эти годы женщина мечтала обрести свой кров.

    «У нас четверо детей. Старший сын практически вырос в съёмных квартирах. У него и младших никогда не было собственных комнат. Нам приходилось ютиться в двух комнатах. Арендная плата била по семейному бюджету. Теперь всё позади. Мы счастливы и готовимся к новоселью», – рассказала Сандугаш Смаилова.

    34-летняя Сауле Байгуланова тоже стала обладательницей трёхкомнатной квартиры. Ключи женщинам в торжественной обстановке вручил аким района Аян Шалмаганбетов. Он поздравил их с предстоящим новосельем, пожелал достатка и благополучия.

    Жильё для очередников выделено в одном из двадцати строящихся двухквартирных домов.


    Теги:
    Карагандинская область Жилье
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