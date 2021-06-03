Ключи от квартир вручили двум семьям в Нуринском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Долгожданное новоселье скоро отпразднуют две семьи из Нуринского района Карагандинской области. В День защиты детей им вручили ключи от новых трёхкомнатных квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

39-летняя Сандугаш Смаилова на протяжении 12 лет вместе с мужем и детьми снимала жильё в Нуринском районе. Все эти годы женщина мечтала обрести свой кров.

«У нас четверо детей. Старший сын практически вырос в съёмных квартирах. У него и младших никогда не было собственных комнат. Нам приходилось ютиться в двух комнатах. Арендная плата била по семейному бюджету. Теперь всё позади. Мы счастливы и готовимся к новоселью», – рассказала Сандугаш Смаилова.

34-летняя Сауле Байгуланова тоже стала обладательницей трёхкомнатной квартиры. Ключи женщинам в торжественной обстановке вручил аким района Аян Шалмаганбетов. Он поздравил их с предстоящим новосельем, пожелал достатка и благополучия.

Жильё для очередников выделено в одном из двадцати строящихся двухквартирных домов.