Ключи от квартир вручили 77 семьям в Семее

В преддверии праздника Наурыз в микрорайоне Карагайлы в городе Семее состоялось вручение ключей от новых квартир. Обладателями жилья в новостройках стали многодетные семьи и семьи, находящиеся в очереди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким города Нурбол Нурсагатов поздравил владельцев новых квартир с новосельем и отметил, что темпы строительства жилья будут расти.



— В городе Семее высоким темпом идет строительство жилья для социально уязвимых слоёв населения. Я искренне поздравляю всех новоселов со знаменательным событием — получением собственного жилья. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть каждый дом наполняется теплом семейного уюта, а каждый день приносит вам лишь положительные эмоции, — сказал аким Семея.

По данным жилищной инспекции Семея, в 2023 году было выдано 211 квартир.

Фото: пресс-служба акимата города Семея

Проект детальной планировки жилого массива «Карагайлы» разработан в соответствии с утвержденным генеральным планом. На территории небольшого района расположены Назарбаев Интеллектуальная школа, детский сад на 320 мест, культурно-спортивный комплекс «Арена» на 5600 мест.





