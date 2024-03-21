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    06:24, 21 Март 2024 | GMT +6

    Ключи от квартир вручили 77 семьям в Семее

    жилье
    Фото: пресс-служба акимата города Семея

    В преддверии праздника Наурыз в микрорайоне Карагайлы в городе Семее  состоялось вручение ключей от новых квартир. Обладателями жилья в новостройках стали многодетные семьи и семьи, находящиеся в очереди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата. 

    Аким города Нурбол Нурсагатов поздравил владельцев новых квартир с новосельем и отметил, что темпы строительства жилья будут расти.


    — В городе Семее высоким темпом идет строительство жилья для социально уязвимых слоёв населения. Я искренне поздравляю всех новоселов со знаменательным событием — получением собственного жилья. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть каждый дом наполняется теплом семейного уюта, а каждый день приносит вам лишь положительные эмоции, — сказал аким Семея.

    По данным жилищной инспекции Семея, в 2023 году было выдано 211 квартир.

    жилье
    Фото: пресс-служба акимата города Семея

    Проект детальной планировки жилого массива «Карагайлы» разработан в соответствии с утвержденным генеральным планом. На территории небольшого района расположены Назарбаев Интеллектуальная школа, детский сад на 320 мест, культурно-спортивный комплекс «Арена» на 5600 мест.


    Теги:
    Семей Регионы Казахстана Регионы Наурыз Абайская область Очередь на жилье Акимат Жилье Общество
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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