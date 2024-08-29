Ключи от квартир вручили 237 семьям в Семее

В преддверии Дня Конституции РК в микрорайоне Карагайлы в городе Семее состоялось торжественное вручение ключей от квартир. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Аким города Нурбол Нурсагатов поздравил счастливых обладателей нового жилья.

— Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан! Сегодня в городе Семее многодетные семьи, граждане с особыми потребностями, работники бюджетной сферы и дети, оставшиеся без попечения родителей, становятся обладателями новых квартир. При поддержке Главы государства за последние годы в Семее значительно выросли темпы строительства и строится множество жилых домов. Сегодня будут вручены ключи от 237 квартир. Также в марте в микрорайоне Карагайлы гражданам, состоящим в очереди на жилье, вручили ключи от 77 квартир. В 2023 году 211 семей, стоящих в очереди, получили новое жилье. В последние годы это яркое проявление социальной справедливости в нашем государстве, добрый шаг на пути улучшения условий жизни нашего народа, — отметил Нурбол Нурсагатов.

Фото: акимат Семея

Фото: акимат Семея

Счастливые обладатели нового жилья получали ключи, едва сдерживая слёзы. Многие ждали этого момента не один год, и не скрывая радости делятся своими эмоциями:

— Эмоции переполняют, нет слов. 14 лет ждала, когда вставала в очередь на жилье, у меня был один ребенок, сейчас их четверо. 14 лет я ждала этого заветного ключика, — сказала счастливая обладательница новой квартиры Анастасия.

Торжественное мероприятие завершилась праздничным концертом, для юных жителей района устроили веселые танцы с аниматорами.

Фото: акимат Семея

Фото: акимат Семея