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    13:42, 29 Август 2024 | GMT +6

    Ключи от квартир вручили 237 семьям в Семее

    жилье, Семей
    Фото: акимат Семея

    В преддверии Дня Конституции РК в микрорайоне Карагайлы в городе Семее состоялось торжественное вручение ключей от квартир. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Аким города Нурбол Нурсагатов поздравил счастливых обладателей нового жилья.

    — Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан! Сегодня в городе Семее многодетные семьи, граждане с особыми потребностями, работники бюджетной сферы и дети, оставшиеся без попечения родителей, становятся обладателями новых квартир. При поддержке Главы государства за последние годы в Семее значительно выросли темпы строительства и строится множество жилых домов. Сегодня будут вручены ключи от 237 квартир. Также в марте в микрорайоне Карагайлы гражданам, состоящим в очереди на жилье, вручили ключи от 77 квартир. В 2023 году 211 семей, стоящих в очереди, получили новое жилье. В последние годы это яркое проявление социальной справедливости в нашем государстве, добрый шаг на пути улучшения условий жизни нашего народа, — отметил Нурбол Нурсагатов.

    жилье, Семей
    Фото: акимат Семея
    Семей, жилье
    Фото: акимат Семея

    Счастливые обладатели нового жилья получали ключи, едва сдерживая слёзы. Многие ждали этого момента не один год, и не скрывая радости делятся своими эмоциями:

    — Эмоции переполняют, нет слов. 14 лет ждала, когда вставала в очередь на жилье, у меня был один ребенок, сейчас их четверо. 14 лет я ждала этого заветного ключика, — сказала счастливая обладательница новой квартиры Анастасия.

    Торжественное мероприятие завершилась праздничным концертом, для юных жителей района устроили веселые танцы с аниматорами. 

    жилье, ключи, Семей
    Фото: акимат Семея
    жилье, Семей
    Фото: акимат Семея
    жилье, квартира, Семей
    Фото: акимат области Абай

     

     

    Теги:
    Семей Регионы Казахстана Регионы Абайская область Очередь на жилье Жилье Общество
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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