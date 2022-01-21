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Ключи от квартир вручили 12 медицинским работникам в Каражале

21 Января 2022 17:31
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Ключи от квартир вручили 12 медицинским работникам в Каражале

КАРАЖАЛ. КАЗИНФОРМ – Медицинские работники Каражала получили жильё. В городе на улице Тәуелсіздік, 10, восстановили 12-квартирный дом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В регионе уделяется особое внимание обеспечению жителей доступным жильём. Только за последние два года за счёт бюджета восстановлены четыре дома. В этом году в Каражале будет восстановлен ещё один дом на улице Тәуелсіздік. По госпрограммам планируем обеспечить жильём порядка двухсот очередников. Сегодня мы вручаем ключи от квартир нашим медикам. Так мы решаем дефицит кадров. Поздравляю всех с новосельем, желаю счастья и благополучия!» – обратился к счастливым обладателям квадратных метров аким Каражала Тилектес Досаев.

Квартиры светлые, уютные, оборудованы бытовой техникой и мебелью.

Врач общей практики Шахзад Хакимзадаев, уроженец Туркестана, как молодой специалист получил в восстановленном доме двухкомнатную квартиру.

«Я выпускник Международного казахско-турецкого университета (МКТУ) 2021 года. Приехал в сентябре прошлого года по приглашению главного врача Каражальской центральной больницы. Коллеги встретили тепло. Сегодня я получил двухкомнатную квартиру, в ней созданы все условия для жизни. Большое спасибо!» – сказал Шахзад Хакимзадаев.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Жилье  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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