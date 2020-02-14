Ключи от квартир вручил аким Костанайской области работникам сферы здравоохранения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил ключи от квартир 25 работникам сферы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году был заключен договор между акиматом региона и АО «Казахстанская ипотечная компания» о покупке 350 квартир для работников сферы здравоохранения. Жилье было построено в рамках программы «Нұрлы жер».

«Жилье будет выдаваться в течение трех лет. В прошлом году было выдано 54 из 350 квартир. У нас еще достаточно совместной работы с Казахстанской ипотечной компанией. В предстоящее время будет рассмотрена возможность выдачи квартир преподавателям», - сказал Архимед Мухамбетов.

Сегодня были вручены квартиры для медиков в доме № 35 в микрорайоне «Юбилейный».

«К нам каждый год прибывают медики из других регионов. Мы обеспечиваем их жильем. Предусмотрен весь социальный пакет. Им не обязательно осуществлять предварительный платеж. В прошлом году в регион прибыло 265 медиков, из них 146 молодых специалистов были обеспечены жильем», - сообщил начальник областного Управления здравоохранения Вячеслав Дудник.