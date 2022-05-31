31 Мая 2022 02:35

Ключи от квартир вручат актюбинцу - призеру XXIV сурдлимпийских игр

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Актюбинский спортсмен Бексултан Малайдар стал бронзовым призером по вольной борьбе на XXIV сурдлимпийских играх. Со спортсменами встретился аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

XXIV сурдлимпийские игры прошли в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. В этом году честь нашей страны защищали более 60 спортсменов, в том числе актюбинцы Мухтар Есенгосулы, Бексултан Малайдар, Ерлан Суйеуалиев и Руслан Орынбасаров. Актюбинские спортсмены впервые стали участниками сурдлимпиады.

По итогам соревнований бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории 92 килограмма завоевал 24-летний Бексултан Малайдар. В весовой категории 97 килограммов 4-е место занял 25-летний Мухтар Есенгосулы.

«Уверен, что актюбинские спортсмены добьются еще немало побед в таких престижных соревнованиях. Для этого в области по поручению Главы государства создаются все необходимые условия. Возводятся современные спортивные объекты, открываются спортивные секции. Если в прошлом году в области было введено в эксплуатацию 60 новых спортивных объектов, то в этом году планируется ввести в эксплуатацию около 90 спортивных объектов. Среди них Центр настольного тенниса, Академия футбола, 14 спорткомплексов ангарного типа в районах. Также планируем до конца года ввести в эксплуатацию спортивный центр для людей с ограниченными возможностями», - отметил в беседе аким области.

Ондасын Уразалин пожелал спортсменам и их тренеру дальнейших профессиональных успехов и крепкого здоровья, вручил ценные подарки. Кроме того, бронзовому призеру Бексултану Малайдару в качестве меры государственной поддержки будут вручены ключи от квартиры.

«Я старался изо всех сил защищать честь Казахстана. Благодарю за внимание, а также выражаю слова благодарности тренеру, директору нашего спортклуба для людей с ограниченными физическими возможностями Гульнар Картановой. Она очень строгая, мы многому благодаря ей научились», - отметил Бексултан Малайдар.

Тренер Жанат Кожантаев рассказал, что впереди у спортсменов месяц отдыха, а после - подготовка к новым ответственным республиканским и международным стартам.

«Я безмерно благодарен за внимание, оказанное моим воспитанникам. Сейчас у нас все хорошо в плане условий для тренировок. Когда откроют новый спортивный центр для людей с ограниченными возможностями - будет еще лучше. Будем стремиться к еще большим результатам», - пообещал Жанат Кожантаев.