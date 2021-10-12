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    Ключи от квартир получили семьи погибших полицейских в Алматы

    12 Октября 2021, 14:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с семьями погибших в трагическом происшествии полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время встречи аким города еще раз выразил соболезнования и передал вдовам ключи от квартир. Инициатива акимата Алматы принята с целью поддержки семей полицейских, погибших при исполнении служебного долга по выполнению судебного решения», - сообщили в пресс-службе акимата.

    Капитан полиции Нурбол Байгазиев в органах внутренних дел служил с сентября 2014 года. С 28 июля 2021 года - в должности участкового инспектора полиции отдела полиции при УП Алатауского района. У него остались двое детей в возрасте 5 и 7 лет.

    Майор полиции Дархан Сулеев в органах внутренних дел служил с января 2003 года. С 20 августа 2021 года - в должности участкового инспектора полиции отдела полиции при УП Алатауского района. У него остались пятеро несовершеннолетних детей, младшему из которых – 4, старшему – 16 лет. Как и семья Байгазиева, собственного жилья не имели.

    Напомним, 20 сентября 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

    Подозреваемый был обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.

    По данному факту возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Жилье МВД РК Стрельба в Алматы
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