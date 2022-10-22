Ключи от квартир получили работники культуры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сорок работников культуры и искусства Карагандинской области в преддверии Дня Республики получили квартиры. Для них отремонтировали дом в селе Доскей Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Квартиры распределяли по списку жилищной очереди в организациях культуры и искусства.

«Радует, что среди вас есть как деятели культуры со стажем, так и молодые специалисты. Мы и дальше продолжим эту замечательную традицию. В течение ближайшего времени будут сданы еще два рядом стоящих дома на 100 квартир», – поздравил новоселов аким области Женис Касымбек.

Теперь у детей Жанар Рахмановой, заведующей труппой Академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина, будут свои комнаты.

«Мне 45 лет, одна воспитываю двоих несовершеннолетних детей – дочь и сына. Все это время мы жили на съемных квартирах. До сих пор не верится, что у нас теперь есть свое жилье. Квартира трехкомнатная, большая, места всем хватит. Моя семья очень рада», – сказала Жанар Рахманова.

Жилищные вопросы работников культуры и искусства в Карагандинской области начали решать по поручению главы региона.

Впервые 30 квартир выдали в 2021 году в Сарани и поселке Актас.

Также в регионе обеспечивают жильем врачей и учителей. Шахтеры, металлурги и работающая молодежь жилищный вопрос решают с помощью льготной ипотеки. Работают и другие государственные программы. Одна из них – «Нұрлы жер».

По этой программе квартиры ко Дню Республики получили 90 очередников из Темиртау.

Всего до конца года в Карагандинской области за счет различных программ жильем обеспечат около 2 тысяч семей.

Также к национальному празднику приурочили и открытие новой поликлиники в Темиртау.

Медицинское учреждение построили во втором микрорайоне в рамках ГЧП. Двухэтажное здание расположено в центре жилого массива и оснащено современным оборудованием.

Прикрепиться сюда смогут 20 тысяч человек.

В Темиртау появилось и новое место для занятий спортом – культурно-оздоровительный комплекс «Одиссей». Здесь оборудован современный тренажерный зал, представлены различные фитнес-направления, работают профессиональные тренеры.