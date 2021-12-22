Ключи от квартир получили представители рабочей молодежи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости и в преддверии Нового года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил новоселов, ставших обладателями арендного жилья по программе «Нұрлы Жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в рамках государственной программы «Нұрлы Жер» для работающей молодежи до 29 лет предоставляется 1050 арендных квартир сроком на пять лет. Еще 441 квартира распределена по программам «Бақытты Отбасы» и «Шаңырақ» на условиях льготного кредитования среди многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Квартиры расположены в домах, построенных по программе «Нұрлы Жер» в ЖК «Алма Сити 5» Наурызбайского района и ЖК «Мадениет» Алатауского района.

Аким Алматы Б. Сагинтаев подчеркнул, что поддержка работающей молодежи осуществляется по поручению Первого Президента - Елбасы Н. Назарбаева, по чьей инициативе с 2019 года реализуется программа предоставления арендного жилья «Нұрлы Жер».

«Поддержка молодежи, которая вносит свой вклад в развитие города, является нашей важнейшей задачей. Благодаря государственным и городским программам, тысячи горожан обретают доступное жилье», - отметил Б. Сагинтаев, поздравив новоселов с 30-летием Независимости страны и наступающим Новым годом.

Вместе с тем по городской программе «Алматы жастары» второй год подряд выделяется по тысяче льготных займов для приобретения жилья. Процентная ставка - 5%, срок кредита - 25 лет. В этом году сумма займа выросла до 18 млн тенге.

Напомним, в канун Дня Независимости из коммунального жилищного фонда города распределено 211 квартир для социально уязвимых слоев населения, состоящих в очереди. Жилье расположено в ЖК «Мадениет» Алатауского района, построенном в рамках государственной программы «Нұрлы Жер».

В целом, по предварительным расчетам, в уходящем году 5400 жителей Алматы обретут жилье. С начала года жильем обеспечены 3903 человека. В том числе по республиканской программе «Бақытты Отбасы» («2-10-20») выдан 441 кредитный заем, по республиканской программе «Шаңырақ» («5-10-20») выдано 2146 кредитных займов. По городской программе льготного кредитования «Алматы Жастары» на сегодня выдано 973 кредитных займа. Из коммунального жилищного фонда выделено 343 квартиры.