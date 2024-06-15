Ключи от квартир получили карагандинские медики в канун праздника

Долгожданное и радостное событие произошло у медиков Караганды. В преддверии Дня медицинского работника 94 молодых специалиста получили ключи от служебных квартир. Жильё распределили среди врачей 12 медорганизаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новоселов поздравили аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

— Уважаемые медицинские работники, огромная благодарность вам за труд. Президент поручил местным акиматам создать для вас все условия. В этом году мы выдадим 220 квартир. И работа по обеспечению жильем медиков будет продолжена. Здоровья вам и благополучия в новом жилье! — сказал глава региона.

Фото: акимат Карагандинской области

— В канун профессионального праздника мы собрались на таком замечательном мероприятии. Я специально приехала на вручение ключей. Сегодня мы видим, какую социальную поддержку оказывают сотрудникам здравоохранения. Многое, конечно, зависит от акимов области. Радует, что в вашем регионе проявляют такую заботу о врачах. Пусть в новых квартирах будет царить счастье! — обратилась к новосёлам Акмарал Альназарова.

Под служебное жилье медикам в Караганде полностью перестроили бывшее здание Областной детской больницы. Капитальный ремонт провели за счет средств местного бюджета. Половина квартир — однокомнатные, другая — двухкомнатные. Все жилье сдано в чистовой отделке. Есть мебель, необходимая бытовая техника.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Одними из счастливых обладателей служебной «двушки» стала молодая пара врачей — анестезиолог-реаниматолог многопрофильной больницы № 3 Онласын Токаев и онколог поликлиники Jysan Med Жазира Науканова.

— До сих пор не верим, что это происходит с нами. Такая удобная и светлая квартира. Мы давно мечтали о собственном жилье. Поженились в октябре 2023 года, приходилось снимать квартиру. Для бюджета молодых специалистов это накладно. Заявку подали в феврале, и нам одобрили. Эмоции до сих пор зашкаливают. Это большая мотивация для нас отдавать работе больше сил, потому что можно вернуться в такое уютное жилье. Еще один плюс — оно расположено в центре города. Спасибо всем государственным органам, которые воплотили нашу мечту в реальность, — сказал Онласын Токаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Ранее в отремонтированном доме в селе Доскей Бухар-Жырауского района служебное жилье предоставили 40 семьям медработников.