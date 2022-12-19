Ключи от квартир получили 90 семей в Темиртау

19 Декабря 2022, 15:27

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – 90 семей из Темиртау стали новоселами. Новый дом построен по госпрограмме «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключи от квартир очередникам вручил аким города Темиртау Ораз Таурбеков.

«Обеспечение доступным жильем граждан - нас одна из приоритетных для задач. В этом году мы свой план выполнили. Более 200 квартир ввели в эксплуатацию и вручили ключи от них», – сказал Ораз Таурбеков.

Пятиэтажный дом расположен в 4а квартале. В шести подъездах есть 1-, 2- и 3-комнатные квартиры.

«Для меня известие о том, что я получаю квартиру, стало огромной радостью. В очереди я стояла 10 лет. До этого с детьми жили то у родственников, то снимали квартиру. Жилье хорошее, все рядом: школа, магазин, остановка», – сказала Жансулу Кошмаханова.

Трехкомнатная квартира была выдана и семье Светланы Романюк. Женщина стояла в очереди более 14 лет.

«Я время от времени заходила на еgov.kz и проверяла, не подошла ли очередь. Когда увидела, что стала четвертой, появилась надежда, что квартиру все-таки получу. Воспитываю пятерых, двое из них особенные. Тяжело было скитаться по чужим квартирам. Снимали и в Актау, и в Темиртау, и в Сортировке. Наконец-то будет свой угол», – сказала Светлана Романюк.

Сегодня в Темиртау около 2700 человек стоят в очереди на получение жилья.

Фото: акимата города Темиртау