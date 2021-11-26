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Ключи от квартир получили 72 семьи в Каркаралинске

26 Ноября 2021 12:44
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Ключи от квартир получили 72 семьи в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинске в преддверии Дня Первого Президента и 30-летия Независимости страны ключи от новых квартир вручили 72 семьям. С радостным событием новосёлов поздравил аким города Берик Токмурзин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Среди обладателей квадратных метров дети-сироты, родители, воспитывающие особенных детей, многодетные и неполные семьи. Им вручили ключи от квартир в четырёх новых домах на улице Токтара Аубакирова, построенных по программе «Нұрлы жер».

Учитель начальных классов Камшат Мустафина получила трёхкомнатную квартиру. Она вместе с мужем воспитывает четверых детей.

«Мы стояли в очереди около пяти лет. Все эти годы жили вместе с родителями мужа в трёхкомнатном доме. Конечно, было тесновато, – рассказала Камшат. – Получение собственного жилья очень радостное событие для нас. Квартира нам нравится, мы готовимся к переезду».

Всего в Каркаралинске в очереди на жильё стоят 448 человек. Из них 35 – по категории «многодетные семьи».


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#Карагандинская область   #Жилье  
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