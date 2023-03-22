Ключи от квартир получили 40 кокшетауцев в Наурыз

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 40 жителей города Кокшетау из категории социально уязвимых слоев населения отпраздновали в Наурыз свое новоселье. Ключи от новых квартир горожане получили из рук акима областного центра Бауржана Гайсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничная церемония вручения заветных ключей прошла на площади возле дворца Болашак Сарайы. Аким города Кокшетау Бауржан Гайса поздравил присутствующих с весенним праздником Наурыз.

«За годы независимости Наурыз мейрамы стал поистине общенациональным и любимым праздником возрождения и обновления природы, способствующим духовному возрождению людей, укрепляющим мир и согласие и воплощающим собой непрерывную связь времен и поколений. Наурыз сближает людей за дастарханом, пробуждает извечное стремление к мирной жизни, добру и согласию. В нашей стране царит мир и взаимопонимание, этому и служит главная идея Наурыза. Поэтому глубокий смысл весеннего праздника сегодня становится близким и понятным во всем мире. Отрадно, что сегодня мы стали причастны к радостному событию - мы стали свидетелями того, как наши дорогие кокшетауцы обрели ключи от своих квартир», - отметил в приветственной речи градоначальник.

Многодетная мама из Кокшетау Мапруза Омарова, одна воспитывающая четверых дочерей, ждала этот день 17 лет. За это время дети успели вырасти, а мечта о заветных квадратных метрах казалась все несбыточней. Сегодня женщина не скрывает слез, держа в руках ключи от новой квартиры, и, поздравляя всех с Наурызом, желает каждому обязательно обрести свое жилье.

Также в этот день грамоты от акима города Кокшетау получили отличившиеся сотрудники коммунальных предприятий, медики, соцработники, полицейские и спасатели.