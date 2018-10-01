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Ключи от автомобиля вручили «Учителю года» в Алматинской области

3 Октября 2018 14:13 233
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Ключи от автомобиля вручили «Учителю года» в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане состоялось торжественное собрание по случаю предстоящего Дня учителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил в ходе мероприятия аким Алматинской области Амандык Баталов, на сегодня в регионе работают более 35 тысяч педагогов.

«Качество проделанной работы наглядно подтверждается многочисленными победами ваших учеников и вашими личными профессиональными заслугами. Так, на республиканском этапе конкурса «Лучший педагог-2018» почетное звание «Лучший педагог» и денежные премии на общую сумму 2 миллиона 500 тысяч тенге заслуженно вручены целому ряду педагогов области», - отметил он.

Вместе с тем были определены первостепенные задачи, стоящие сегодня перед системой образования.

«В основе задуманного - эффективная реализация в регионе программы «Цифровой Казахстан», которая создаст нужные условия для повышения качества знаний посредством ультрасовременных цифровых технологий», - сказал Амандык Баталов.

По его мнению, создание единой цифровой базы позволит каждому получать всю необходимую информацию через мобильный телефон. Учащиеся и их родители могут отслеживать оценки, получать задания, пользоваться лучшими образовательными ресурсами всего мира.

В ходе торжественного собрания большая группа педагогов была удостоена высоких наград, в числе которых звание «Почетный работник системы образования РК», нагрудной знак «Ы. Алтынсарин» Министерства образования и науки РК.

Кроме того, были озвучены имена победителей и призеров конкурсов по различным номинациям. Так, в номинации «Лучшая сельская школа» пальма первенства  - у средней школы имени Жамбыла Карасайского района. «Лучшим детским садом» стало дошкольное учреждение «Байтерек» Енбекшиказахского района. Ну а победителю конкурса «Учитель года» - Алме Махановой, представлявшей среднюю школу имени А. Бейсеуова Жамбылского района - были вручены ключи от нового автомобиля.


Ключи от автомобиля вручили «Учителю года» в Алматинской области 
Ключи от автомобиля вручили «Учителю года» в Алматинской области 
Ключи от автомобиля вручили «Учителю года» в Алматинской области 
Ключи от автомобиля вручили «Учителю года» в Алматинской области 

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Ключевые слова: Образование, Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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