31 Мая 2022 01:30

Ключи от автомобиля вручили отцу геройски погибшего солдата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Главном командовании Национальной гвардии состоялось торжественное вручение сертификата и ключей от автомобиля отцу геройски погибшего военнослужащего рядового Досбола Сапар – Еркинбеку Абдукадирову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 27 по 28 мая в Москве прошел международный турнир по дзюдо с участием команды Национальной гвардии Республики Казахстан. Мероприятие посвятили памяти сотрудников полиции и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Заместителем министра внутренних дел РК – Главнокомандующим Национальной гвардией была поддержана инициатива организаторов турнира – Национального союза ветеранов дзюдо Российской Федерации - о награждении ценным подарком отца рядового Досбола Сапар, геройски погибшего при отражении вооруженного нападения террористов на воинскую часть 6655 в июне 2016 года. Указом Президента РК рядовой Досбол Сапар посмертно был награжден орденом «Айбын» III степени.

На церемонии торжественного вручения ключей от автомобиля Еркин Ботаканов поблагодарил Еркинбека Сапаровича за воспитание настоящего патриота своей страны, проявившего мужество и самоотверженность при отражении атаки преступников.

– Он отдал свою жизнь за мир и безопасность граждан Казахстана, – сказал Главнокомандующий войсками.

Отдельные слова благодарности главком выразил руководству Национального союза ветеранов дзюдо России в лице Павла Бальского и его представителю директору ТОО «Атоком» Жумажану Мукатанову за поддержку и внимание родителям погибших героев – полицейских и военнослужащих войск правопорядка.